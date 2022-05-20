اعتقال أحد أفراد فريق أمن بايدن في كوريا الجنوبية بعد أن كان مخمورا

سول(صدى):

أفادت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال أحد أفراد الفريق الأمني للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الآسيوية، في مدينة سيول، بتهمة الاعتداء على مواطن كوري جنوبي وهو في حالة سكر.

وقال مسؤول في شرطة منطقة يونجسان أن المشتبه به يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وقام الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم الجمعة، بزيارة إلى كوريا الجنوبية، وتعد هي الزيارة الأولى التي يتوجه فيها بايدن، لزيارة دولة آسيوية.