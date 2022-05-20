وظائف شاغرة بشركة معارف للتعليم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة معارف للتعليم عن توفر وظائف تعليمية وصحية شاغرة لكلا الجنسين، للعمل في مدارسها بعدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- جدة:

– معلم / معلمة علوم.

– معلم / معلمة فيزياء.

– معلم / معلمة كيمياء.

– معلم / معلمة تربية إسلامية.

– معلم / معلمة لغة إنجليزية.

– معلم لغة عربية.

– معلم رياضيات.

– معلم أحياء.

– معلم حاسب آلي.

– معلم تربية بدنية.

2- الرياض

– معلم / معلمة لغة عربية.

– معلم / معلمة لغة إنجليزية.

– معلم / معلمة رياضيات.

– معلم / معلمة علوم.

– معلم / معلمة تربية إسلامية.

– معلم فيزياء.

– معلم أحياء.

– معلمة حاسب آلي.

– معلمة تربية بدنية.

– معلمة تربية فنية.

– معلمة اجتماعيات.

– معلمة تفكير ناقد ومهارات الحياة.

– معلمة رياض الأطفال.

3- المنطقة الشرقية:

– طبيبة / ممرضة.

4- المدينة المنورة:

– موجه طلابي

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني[email protected]