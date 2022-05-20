وظائف شاغرة بشركة معارف للتعليم
أعلنت شركة معارف للتعليم عن توفر وظائف تعليمية وصحية شاغرة لكلا الجنسين، للعمل في مدارسها بعدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- جدة:
– معلم / معلمة علوم.
– معلم / معلمة فيزياء.
– معلم / معلمة كيمياء.
– معلم / معلمة تربية إسلامية.
– معلم / معلمة لغة إنجليزية.
– معلم لغة عربية.
– معلم رياضيات.
– معلم أحياء.
– معلم حاسب آلي.
– معلم تربية بدنية.
2- الرياض
– معلم / معلمة لغة عربية.
– معلم / معلمة لغة إنجليزية.
– معلم / معلمة رياضيات.
– معلم / معلمة علوم.
– معلم / معلمة تربية إسلامية.
– معلم فيزياء.
– معلم أحياء.
– معلمة حاسب آلي.
– معلمة تربية بدنية.
– معلمة تربية فنية.
– معلمة اجتماعيات.
– معلمة تفكير ناقد ومهارات الحياة.
– معلمة رياض الأطفال.
3- المنطقة الشرقية:
– طبيبة / ممرضة.
4- المدينة المنورة:
– موجه طلابي
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني[email protected]
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