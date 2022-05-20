”المريسل“ لـ”الدوسري“: رد على من هتف ضدك وقال يا بكاية

نواف السالم(صدى):

انتقد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل الهتافات التي أطلقها بعض الجماهير ضد لاعب نادي الهلال، سالم الدوسري، خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس أمام الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال “المريسل” أن من هتف ضد “الدوسري” هم من جماهير نادي الاتحاد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بإحدى المساحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتابع :”نريد أن أقول يا كابتن سالم الدوسري، من هتف ضدك وقال يا بكاية هم جمهور الاتحاد، عندك رد عليهم؟ رد يوم الاثنين، والله لأركز معك إلى يوم الإثنين وأذكرك على تويتر حتى أرى ماذا ستقدم يوم الاثنين، لن أتركك”.

يذكر أن الهلال خسر يوم أمس مباراته أمام الفيحاء، ليتوج الأخير بكأس خادم الحرمين الشريفين، في حين سيواجه الهلال نظيره الاتحاد، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.