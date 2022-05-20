مواصفات وأسعار بي ام دبليو M4 CSL الجديدة

واشنطن(صدى):

أزالت بي ام دبليو الستار عن أقوى وأفخم إصداراتها حتى الآن، M4 CSL موديل 2023 الجديد التي تجمع بين أداء الحلبات الرائع والقيادة اليومية المريحة، إذ لا تحتوي السيارة على مقاعد خلفية.

وجاء سقف السيارة من ألياف الكربون الكثيف وغطاء المحرك والغطاء الخلفي بغرض تخفيف وزنها، وبينت بي ام دبليو أن فئة M4 CSL الجديدة أخف وزناً بـ 109 كيلوجرام من الموديل القياسي.

و تميزت السيارة بمحرك 6 سلندر توين تيربو وارتفعت قوته بـ 41 حصان إلى 550 حصان مقارنة بفئة M4 Competition، مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

وتتسارع السيارة من السكون إلى 96 كلم\س في 3.6 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 307 كلم\س، كما انخفض ارتفاع السيارة بـ 0.3 إنش مقارنة بـ M4 القياسية لتحسين الأداء الديناميكي، وتم تحسين نظام التعليق كذلك.

و تعتزم بي ام دبليو صنع 1000 نسخة فحسب من السيارة الحصرية بسعر يبدأ من 140 ألف دولار (525 ألف ريال) قبل الضرائب.