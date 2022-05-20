شبيه زعيم كوريا الشمالية يعطل حملة انتخابية استرالية

بيونغيانغ(صدى):

قام رجل ينتحل شخصية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتعطيل الحملة الانتخابية الأسترالية، باقتحامه حدثًا كان رئيس الوزراء سكوت موريسون يحضره مع عضوة البرلمان جلاديس ليو.

وعبر المنتحل عن تأييده للمرشحة، بعد أن تحدث إلى وسائل الإعلام قائلاً بأنها شيوعية، فيما اضطر هوارد إكس لمغادرة المكان بعد تدخل أحد مساعدي رئيس الوزراء الأسترالي ومطالبته بمغادرة المكان.

ووجهت المرشحة ليو اتهامات إلى خصومها السياسيين، مشيرة إلى أنهم من قاموا بترتيب هذا الأمر واتهامها بالشيوعية.