جمهورية الكونغو برازافيل تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

برازافيل(صدى):

أعلن معالي وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو برازافيل، دنيس كريستال، عن دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

وأوضح في مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع فخامة رئيس جمهورية الكونغو “برازافيل” دينيس ساسو نغيسو، أن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.