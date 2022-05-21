واتساب تتجه لإطلاق واجهة لبرمجة التطبيقات السحابية المجانية

وكالات(صدى):

أكدت تقارير، أن منصة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا-بلافورمز الأمريكية، تستعد لإطلاق واجهة لبرمجة التطبيقات السحابية المجانية، لجذب المزيد من الشركات من أجل استخدام التطبيق بهدف تعزيز عائداتها.

وتسعى المنصة لإطلاق هذا الإصدار السحابي عالمياً بشكل مجاني، بجانب فئة مدفوعة لتطبيق الأعمال، وهي خدمة استضافة جرى اختبار النسخة التجريبية منها نوفمبر الماضي.

وتعتبر الواجهة هي أول منتج يجلب إيرادات للمنصة، حيث تدفع الشركات المشتركة بالخدمة إلى واتساب على أساس كل رسالة، بأسعار تختلف حسب المنطقة وعدد الرسائل المرسلة.