اترك الماضي يمضي

دع الماضي يمضي وانظر إلى الأمام فإنك لا تسير للخلف بل تسير للأمام لذلك انظر بتجاه المستقبل بأمل وتفائل

فقط سوف تلتفت إلى الماضي التفاتات بسيطة

لتتعلم منها الدروس حتى لا تقع في نفس الخطأ مرتين

وحتى تستطيع تطوير ذاتك باستمرار

ولاتقف عند نقطة معينة من التحسين المستمر

بسبب النظر إلى الماضي باستمرار أو العيش في الماضي

إن الحاضر هو اهم شيء يتم التركيز عليه حتى نحقق الناجح

لأن الماضي فات أو بمعنى آخر مات

والمستقبل غامض تستطيع فقط أن تتفائل تجاهه

تعلم من الماضي ولكن لا داعي أن تجلد ذاتك

وجلد الذات هو التأنيب الشديد للنفس

يجب مراجعة النفس باستمرار للتعلم من أخطاء الماضي

اهتم بأهدافك الحالية وسوف تحصل على نتائج مستقبلية رائعة

المستقبل أنت من ترسمه من خلال الاختيارات التي تتخذها

اصنع مستقبل باهرا

وليس مستقبل باهتا

كلنا نمر بمواقف سلبية تكمن المهارة في تجاوز الموقف

وعدم الوقوف عنده أو إيقاف الحياة على هذا الموقف لأن الحياة مستمرة

وغالباً الأشياء التي تخاف منها لن تحدث

حتى لو فكرت قليلاً كمية الأشياء التي خفت من حدوثها في حياتك هي فعلاً لم تحدث

إذا اطمئن وتفائل بالمستقبل

ودع الماضي يمضي.