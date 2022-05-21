شركة بي أيه إي سيستمز توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة “بي أيه إي سيستمز ” المختصة في الصناعات الجوية والدفاعية والفضائية عن توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

– مدرس لغة انجليزية

المؤهلات الوظيفية

– الدرجة الأولى في اللغة الإنجليزية أو مجال ذي صلة لغير الناطقين بها.

– يفضل درجة الماجستير (ماجستير أو ماجستير) في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL) ، واللغويات التطبيقية أو مجال ذي صلة.

– ثبت خبرة التدريس ذات الصلة ؛ يفضل أن يكون ذلك في تدريس اللغة الإنجليزية في البيئة العسكرية أو المدرسة الفنية.

– خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية لأغراض محددة (ESP) ، ويفضل أن يكون ذلك في تدريس الطيران

يُفضل إجادة اللغة الإنجليزية إلى مستوى IELTS 7 لغير الناطقين بها ؛ أو أن تكون متحدثًا أصليًا.

– يجب أن يتمتع صاحب الوظيفة بخبرة محددة في تدريس اللغة الإنجليزية للبالغين ؛ ومن المرغوب فيه ، خبرة في تطوير مواد التدريس الداخلية.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي من هنا .