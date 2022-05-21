شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من حملة شهادات البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “أخصائي تدريب أول مؤسسي”، بينما الوصف الوظيفي هو: مسوؤل عن تطوير برامج التعليم والتدريب والتوعية عبر أقسام الأعمال والشركات التابعة لشركة المراعي وفقًا لأفضل الممارسات.

وتعد المؤهلات والخبرات الوظيفية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو علم النفس أو أي مجال ذي صلة، سعودي الجنسية، اتقان لغة التواصل باللغة الإنجليزية، سنتان من الخبرة في إدارة المواهب، بينما التقديم من هنـــــــــــــا