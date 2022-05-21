بالفيديو.. النصر يكسب الرائد بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

تخطى فريق النصر نظيره فريق الرائد بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف النصر، سلطان الغنام في الدقيقة 8، وتاليسكا في الدقيقة 74، و بيتي مارتينيز في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، النصر يلاقي الأهلي السبت 28 مايو، بينما الرائد يواجه الشباب الجمعة 27 مايو