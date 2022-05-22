«وقاية» توضح طرق انتقال جدري القرود

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة «وقاية»، عن بعض المعلومات المتعلقة بفيروس جدري القرود، المنتشر حديثًا في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا.

وأوضحت «وقاية» أن أعراض مرض جدري القرود تشمل السخونة والصداع وألم العضلات والظهر وانتفاخا في الغدد اللمفاوية، وكذلك الشعور بالتعب والإرهاق وظهور علامات طفح جلدي بعد يوم إلى 3 أيام، بداية من الوجه ثم تنتشر في باقي الجسم.

ولفتت إلى أن فترة الحضانة للمرض تمتد من 5 إلى 21 يومًا، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا، مبينة أنه ينتقل عند تعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، أو عن طريق العض والخربشة من الحيوان المصاب.

وأشارت إلى إمكانية انتقاله من إنسان إلى آخر عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح أو الأغراض الشخصية الملوثة.

وللوقاية من المرض، نصحت بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان أثناء السفر، والالتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، وخاصة في حال كان الشخص عائدًا من السفر خلال الـ21 يومًا الماضية لبدء الأعراض، كما نصحت بعزل الشخص في حال شعوره بارتفاع في درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي، وذلك حتى موعد استشارة الطبيب.