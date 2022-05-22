فيديو.. رابح صقر: الطقم ممكن مايعجب ناس بس عاجبني!
نشر الفنان رابح صقر مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهر خلاله وهو يمارس التمارين الرياضية.
وارتدى الفنان رابح صقر طقم رياضي إذ كان يتواجد داخل صالة للألعاب الرياضية، حيث علق بقوله: الطقم ممكن ما يعجب ناس بس عاجبني.
ولفتت ملابس صقر أنظار متابعيه، حيث تداول بعضهم قائمة بأسعار كل قطعة يرتديها.
الطقم ممكن مايعجب ناس
بس عاجبني😎 pic.twitter.com/6striejVzW
— Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) May 21, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 59124 ] نشر منذ 17 دقيقة
المهم الطقم عاجبك