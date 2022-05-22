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فيديو.. رابح صقر: الطقم ممكن مايعجب ناس بس عاجبني!

فيديو.. رابح صقر: الطقم ممكن مايعجب ناس بس عاجبني!
متابعة أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان رابح صقر مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهر خلاله وهو يمارس التمارين الرياضية.

وارتدى الفنان رابح صقر طقم رياضي إذ كان يتواجد داخل صالة للألعاب الرياضية، حيث علق بقوله: الطقم ممكن ما يعجب ناس بس عاجبني.

ولفتت ملابس صقر أنظار متابعيه، حيث تداول بعضهم قائمة بأسعار كل قطعة يرتديها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59124 ] نشر منذ 17 دقيقة

المهم الطقم عاجبك

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