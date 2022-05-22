الموارد البشرية توضح مصير المُستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم للمطور

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مصير المستفيدين من النظام الاجتماعي السابق وفرص نقلهم إلى الضمان المطور، ومدى تأثير ذلك على صرف المعاش.

وجاء ذلك ردا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن فشل محاولته تسجيل بنات عمته في الضمان المطور، وهل يتم نقلهن بشكل تلقائي من السابق إلى المطور.

وأوضحت الوزارة، أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل، دون أن يؤثر ذلك على صرف المعاش.