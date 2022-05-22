حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة وكذلك على منطقتي حائل والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى حائل وعلى أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ويصل إلى مائج على الجزئيين الشمالي ولأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .