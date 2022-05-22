لاجئة أوكرانية تخطف رجلًا من زوجته بعدما استضفاها في منزلهما

لندن(صدى):

تسببت لاجئة أوكرانية استقبلتها عائلة بريطانية في منزلها في كارثة، حيث خطفت قلب الزوج من أم أطفاله.

وكان رجل وزوجته قد قررا استقبال لاجئة أوكرانية في منزلهما، بعدما تعاطفا مع حالتها الإنسانية، لكن انقلبت الأمور رأسا على عقب.

وبعد 10 أيام فقط من دخول اللاجئة الأوكرانية البيت الجديد، وقع الزوج في حبها، وهو الأمر الذي اكتشفته الزوجة مما جعلها تطلب من اللائجة المغادرة.

وغادرت اللاجئة الأوكرانية، وتبعها الزوج البريطاني وهو ما شكل مفاجأة صادمة للزوجة.