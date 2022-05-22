الأحد 22 مايو
هههههههههههههههههههههههههههههه
هذا يعطى خطاب طرد،وخطاب آخر تلفيع،وبعدها بيومين يعطى خطاب مخمسات من واحد متين وزعلان بسبب الجوع،بمعنى مكافئة الدب هي بعقاب هالمقرود،ومن ثم يصرف للمتين وجبة دسمة.
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واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 862 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
هذا يعطى خطاب طرد،وخطاب آخر تلفيع،وبعدها بيومين يعطى خطاب مخمسات من واحد متين وزعلان بسبب الجوع،بمعنى مكافئة الدب هي بعقاب هالمقرود،ومن ثم يصرف للمتين وجبة دسمة.