تفاصيل العقد الضخم بين مبابي وباريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

كشفت صحف عالمية، تفاصيل العقد الجديد، الذي وقعه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ليفضل البقاء في باريس سان جيرمان على الانتقال لريال مدريد الإسباني، الذي كان قريباً بشدة من ضمه.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن عقد مبابي هو الأضخم في تاريخ كرة القدم، لافتة إلى أن اللاعب سيحصل على 140 مليون دولار مكافأة توقيع، وراتب سنوي 26 مليون دولار، كما سيحصل على كامل الحقوق الإعلانية للاسم والشهرة.

وأفادت صحف “ليكيب” و”لوباريزيان أوجوردوي” الفرنسيتان و”ماركا” الإسبانية، إضافة إلى إذاعة «أر إم سي»، إن مبابي سيتقاضى مليون يورو راتبًا أسبوعيًا، فضلاً عن 300 مليون يورو مكافأة توقيع، بينما أوضحت شبكة “سكاي سبورتس” أن المهاجم الفرنسي سيحصل على راتب يقدر بمليون جنيه إسترليني في الأسبوع، ومكافأة توقيع تصل لـ100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة، إلى أن مبابي سيحصل على امتيازات ومكافآت إضافية في حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أو الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بينما كان رئيس “سان جيرمان” ناصر الخليفي، قد أعلن أمام الجماهير الحاضرة لمباراة فريقه الختامية في الدوري الفرنسي، تجديد عقد مبابي حتى عام 2025.