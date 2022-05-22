محمد صلاح على رادار ريال مدريد بعد رفض مبابي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بدأ على الفور بالتفكير في بدائل لكيليان مبابي الذي فضل البقاء في باريس سان جيرمان على الانتقال للنادي الملكي.

وتضم القائمة التي يبحث فيها ريال مدريد النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وزميله السنغالي ساديو ماني والبرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون.

وكان نادي ريال مدريد قد أغلق الباب أمام كيليان مبابي للأبد مثلما فعل من قبل مع بول بوغبا وديفيد دي خيا وديفيد فيا، وذلك بعد رفضهم الانتقال للنادي في فترات سابقة.