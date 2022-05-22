الكشف عن بند وراء رفض مبابي ريال مدريد

وكالات(صدى):

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تجديد عقد نجمه كيليان مبابي إلى 2025 ليبقى مع الفريق الباريسي لمدة 3 أعوام.

ووفق للمعلومات الواردة فإن كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، لم يكن بدافع المال لكنه لعب دورًا مهمًّا، حيث يتضمن عقد ريال مدريد منح اللاعب 50% من حقوق الصور.

وتبين أن مبابي يمكنه الانتقال لصفوف ريال مدريد قد تتجدد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان المستمر لـ 3 سنوات، خاصة مع صغر عمر اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا.

يذكر أن مبابي فضّل البقاء في صفوف سان جيرمان، ورفض الانتقال لريال مدريد الإسباني، رغم حديثه مع مواطنه كريم بنزيما لاعب الريال أنه سينتقل للفريق الإسباني في صيف 2022.