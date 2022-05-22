أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، عن طرق بسيطة تساعد على تجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية.

وأوصت آنا كونوفالوفا، بتجنب حدوث الاضطرابات الهرمونية بما يلي، تقليل كمية السكريات المضافة إلى 5-10 بالمئة، وتقليل كمية الدهون، حيث يجب ألا تزيد كمية االسعرات الحرارية التي مصدرها الدهون عن 30 بالمئة، و تقليل تناول الأطعمة المعالجة، والامتناع عن تناول المشروبات الكحولية أو على الأقل تقليلها، ويجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات.

وتتضمن أيضا: الاكثار من تناول الحبوب الكاملة، ولكن يجب ألا يزيد عن 50 بالمئة من مجموع الحبوب المستهلكة، ويجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي البروتينات المختلفة (لحوم، أسماك، دواجن، بيض، مأكولات بحرية وبقوليات)، ويجب بانتظام تناول منتجات ألبات قليلة الدسم.