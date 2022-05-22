بالفيديو.. الأهلي ينجو من فخ الخسارة ويتعادل مع أبها

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق الأهلي من التعادل أمام نظيره أبها في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تقدم أبها بهدف أحرزه سعد بقير في الدقيقة 38 من عمر المباراة، لكن الأهلي أدرك التعادل في الدقيقة 43 بهدف أحرزه ادواردو.

وانتهت أحداث الشوط الثاني دون إحراز أي أهداف ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث سيواجه الأهلي نظيره النصر يوم السبت المقبل، في حين سيواجه أبها نظيره الهلال الأحد المقبل.