المذيعة جيهان الحداوي تكشف اختراق حسابها البنكي: في دقيقتين سُحب 40 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

كشفت الإعلامية جيهان الحداوي، عن تعرض حسابها البنكي للاختراق، ومن ثم تجميده وتعطل مصالحها وعدم استطاعتها الوصول لأموالها المودعة لدى البنك.

وقالت الحداوي: تم تهكير حسابي داخل البنك وفي خلال دقيقتين تم سحب 40 ألف ريال حوالات صادرة داخلية لحساب آخر في نفس البنك.

وأضافت : تم التواصل مع البنك لتجميد الحساب ورفع شكوى في وقتها وإلى الآن لم يتم تجميد العملية ولا إعادة المبلغ ولا حتى التواصل معي.

وتابعت: طُلب مني التوضيح بخصوص إفشاء المعلومات للمنتحل، لقد استلمت رمزيّ تفعيل -واحد في وقتين مختلفين- ولم اعطيه لأحد! كيف توصّل المنتحل إلى رمز التفعيل هذا، هل هناك اختراق في نظام البنك! وسيلة الحماية الأكثر امنا مخترقة؟.

وواصلت في وقت آخر بقولها: والله خلاص طفح الكيل الفلوس راحت، حسابي وبطايقي تجمدوا، وفعلته واستخرجت بطايق جديدة! صار لي 4 أيام ما أقدر أسحب بالبطايق ولا حتى أحول من حسابي وأكلمهم يقولون كله تمام ما في مشاكل.

وتوجهت بشكواها إلى البنك المركزي السعودي -ساما-، قائلة: كل شيء موقف عندي حتى الفلوس الباقية مب قادرة أوصلها وش ذا البنك.