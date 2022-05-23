مستشار السيسي يطالب بإجراءات صارمة لمنع وصول جدري القرود إلى مصر

القاهرة(صدى):

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، بضرورة اتباع إجراءات صارمة لمنع تسرب جدري القرود إلى مصر.

وبخصوص احتمالية، أن يتحول المرض لجائحة مثل كورونا، أجاب تاج الدين بأن جدري القرود ليس مرضا مميتا، ولم يتحول إلى وباء عالمي حتى اللحظة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي بيانات تحذيرية تتعلق بالسفر بعد انتشار المرض، مضيفا أنه كان هناك مرض في الماضي يسمى الجدري البشرى، أدى إلى إصابات ووفيات كثيرة من الأشخاص، ولكن تم توفير اللقاحات اللازمة له، وتم القضاء عليه.