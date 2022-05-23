فندق ڤيلار إن بالطائف يوفر وظائف شاغرة للجنسين
أعلن فندق ڤيلار إن بالطائف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين من مختلف المؤهلات، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المسميات الوظيفية:-
– مساعد رئيس طهاة- شيف سلطات- خباز وحلواني- شيف أكلات إيطالية- أخصائي موارد بشرية.
– محاسب إيرادات- موظف أمن وسلامة- موظف/ـة مبيعات- موظف/ـة إستقبال لاونج.
– موظف/ـة إستقبال مطعم- موظف/ـة إستقبال- موظف/ـة علاقات نزلاء.
التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني بصيغة (PDF) مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد:
[email protected]
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