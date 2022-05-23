فندق ڤيلار إن بالطائف يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن فندق ڤيلار إن بالطائف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين من مختلف المؤهلات، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المسميات الوظيفية:-

– مساعد رئيس طهاة- شيف سلطات- خباز وحلواني- شيف أكلات إيطالية- أخصائي موارد بشرية.

– محاسب إيرادات- موظف أمن وسلامة- موظف/ـة مبيعات- موظف/ـة إستقبال لاونج.

– موظف/ـة إستقبال مطعم- موظف/ـة إستقبال- موظف/ـة علاقات نزلاء.

التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني بصيغة (PDF) مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد:

[email protected]