زوجة خائنة تتخلص من زوجها المسن بمعاونة عشيقها

القاهرة(صدى):

نفذت زوجة خائنة حيلة ماكرة للتخلص من حياة زوجها المسن، في مصر، وذلك بمعاونة أحد جيرانها شاب ثلاثيني جمعتهما علاقة محرمة.

ووسوس لهما الشيطان في التخلص من هذا الزوج الستيني، حتى يخلو لهما المكان دون الخوف من كشفهما.

وراودت الزوجة فكرة شيطانية للتخلص من الزوج، لتطلب من زوجها أن يحضر لها دواء من إحدى الصيدليات البعيدة عن مسكنهما، فما كان من الزوج إلا تلبية طلب زوجته، وعند نزوله من الشقة، فوجئ بجاره الشاب يعرض عليه أن يقوم بتوصيله، بدراجته النارية فرحب الزوج.

ذهب الزوج والعشيق معا، وعند إحدى المناطق المهجورة بالقرب من مقابر، زعم الشاب تعطل دراجته وطلب من جاره الستيني، أن ينزل حتى يتمكن من معرفة سبب تعطيلها، وعند نزول الزوج، ضربه الشاب على رأسه بآلة حادة لعدة مرات حتى سقط جثة هامدة.

وتلقت الشرطة بلاغا يفيد بالعثور على جثمان لشخص قرب مقابر وبه آثار اعتداء وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية لكشف لغز الواقعة، وتم القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجريمة.