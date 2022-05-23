أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.97325، العملة مقابل الريال الواحد 0.25167
– الدولار: 3.75100، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
– درهم إماراتي: 1.02121، مقابل الريال الواحد 0.97923
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71554
– دينار أردني: 5.29062، مقابل الريال الواحد 0.18902
– دينار كويتي: 12.26951 مقابل الريال الواحد 0.08165
– دينار بحريني: 9.96794، مقابل الريال الواحد 0.10033
– الريال القطري: 1.03021، مقابل الريال الواحد 0.97067
-الدرهم المغربي: 0.37477مقابل الريال الواحد 2.67108
– الجنيه المصري: 0.20580، مقابل الريال الواحد 4.85924
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