وظائف شاغرة لدى صيدليات الجازع بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صيدليات الجازع، عن توفر وظائف (رجال / نساء) إدارية وتقنية وسائقين بمدينة الرياض، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول تسويق – مؤهل جامعي، مصمم جرافيك، محاسبيين – لديه تصنيف هيئة المحاسبين، تقنية المعلومات IT، سكرتير – يشترط مؤهل جامعي، سائق شاحنة.

وأشارت إلى أن للتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]