شيرين عبدالوهاب تستنجد بالشرطة بسبب حسام حبيب

القاهرة(صدى):

اتصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بشرطة النجدة في مصر لأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها وبناتها.

وأخطرت النيابة العامة بتلقي قسم ثان الشيخ زايد، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده أن شيرين عبدالوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، بعدم التعرض لها وبناتها، ورد الملحن حسام حبيب أنه متواجد في الفيلا بعد اتفاقات بينهما، لإنهاء مشروع فني.

وكانت شيرين قد أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.