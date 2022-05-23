مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.8 % مغلقا عند 12236 نقطة (- 99 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكثر من 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد استهل تعاملات اليوم على ارتفاع حيث تجاوز خلال الجلسة الـ12450 نقطة قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.

وتراجع سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” عند 115 ريالا (- 3 %) للأول و90.80 ريال (- 2 %) للثاني.

وأنهت أسهم “سابك للمغذيات” و”جرير” و”المراعي” و”المتقدمة” و”مهارة” و”علم” و”المجموعة السعودية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و5 %.

وتراجعت أسهم “تبوك الزراعية” و”صدق” و”العبد اللطيف” بنسب تراوح بين 2 و4 %، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر في الربع الأول 2022.

في المقابل، صعد سهم “أسواق المزرعة” بالنسبة القصوى عند 25.50 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وارتفع سهم “المتطورة” بنسبة 4 % عند 44.95 ريال، عقب إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق “الخبير ريت” عند 8.55 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.