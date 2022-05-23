وزير الطاقة: نأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع ” أوبك بلس“

الرياض(صدى):

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع “أوبك بلس”، يضم روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان:”من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة نظراً إلى حالة عدم اليقين في السوق”، مبينا أن أوبك بلس ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجود، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان:” على العالم أن يقدر قيمة تحالف المنتجين”.

وكانت “أوبك بلس” التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يومياً.