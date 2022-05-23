بالفيديو.. لحظة قلق سون من أهداف محمد صلاح

وكالات(صدى):

شهدت مباراة توتنهام ومواجهة نوريتش سيتي، مساء أمس الأحد، قيام لاعب الفريق الأول الكوري سون هيونغ مين بالسؤال عن لاعب ليفربول محمد صلاح.

وكان اللاعب الكوري يشعر بالقلق ويرغب في معرفة ما إذا كان محمد صلاح قد سجل في مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون، خاصة وأن الأخير ينافس الأول على لقب هدافي البريميرليغ.

وقال “هيونغ ” لزملائه “هل سجل صلاح؟”، فيما أسفرت النتائج فيما بعد عن فوز محمد صلاح بلقب الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون برصيد 23 هدفا، وعبر الأخير عن سعادته بهذا الفوز.