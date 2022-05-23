بالصور.. نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على طراد المرشد

الرياض(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على طراد بن راكان المرشد -رحمه الله- وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وعقب الصلاة قدم الأمير محمد بن عبدالرحمن العزاء والمواساة لأسرة الفقيد , سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة – المرشد – عن شكرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.