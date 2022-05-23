بالفيديو.. حقيقة منع من يرتدى العباءة والثوب من دخول مطعم بجدة

جدة(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن قيام مطعم الواجهة بجدة بمنع من يرتدي العباءة والثوب من الدخول للمطعم.

وأكدت مصادر عدم دقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وفقا لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت أن المطعم مغلق منذ فترة طويلة، ولايوجد مطعم يحمل الاسم ذاته ويعمل في الفترة الحالية.