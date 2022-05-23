أنور آل خليل يكشف سبب عرض سيارته المفضلة للبيع

أميرة خالد(صدى):

تفاعل الكثير من النشطاء مع تغريدة الأديب والباحث أنور آل خليل على تويتر والتي عرض فيها مركبته الخاصة للبيع، والتي اقتناها عام 1983م.

وقال آل خليل عن سيارته التي يعتبرها أوفى أصدقائه : “طافت معي وبي في شعاب وأدوية وصعدت بي جبالا وهضابا، ورافقت مشواري الثقافي وأنا أجوب السعودية، بحثاً عن النقوش والآثار، ورصدت معي مواقع لم يصلها أحد من قبل”.

وأضاف : “هي من حملتنا على مقاعد الراحة من أبها إلى مكة المكرمة وطيبة الطيبة، وكانت قائدتنا خلال تلك الرحلات أمي الراحلة..”.

وأشار إلى أن سبب رغبته في بيع سيارته هو أنياب الزمن وتكون، مبيناً أن هذه الأنياب أشد فتكا على من يناطح السبعين.