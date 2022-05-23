موقف طريف لوالدة رياض محرز أثناء التتويج

وكالات(صدى):

انتشر مقطع فيديو طريف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ظهرت فيه والدة نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، خلال احتفال نجلها بفوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهر الفيديو والدة محرز وهي تنادي ابنها الآخر وحيد لأخذ صورة مع أخيه الفائز، وأخذت تنادي مراراً حتى نفد صبر الابن الذي حاول أكثرمن مرة إقناعها بأن مهمته انتهت، وأنه التقط ما يكفي من الصور مع رياض والكأس أيضاً.

ونشر رياض محرز مقطع الفيديو عبر حسابه على انستجرام، بعدما أرفقه بتعليق “اسمع ..اسمع”، صوت الأم ورد “وحيد” منفعلاً، وهو يؤكد أنه “التقطت الصور.. التقطها”.