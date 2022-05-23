بالفيديو.. الهلال يكتسح الاتحاد بثلاثية 

نواف السالم تصوير:عبدالعزيز الحامدي(صدى):

انتزع فريق الهلال، فوزا ثمينا من نظيره فريق الاتحاد، بنتيجة “3-1″، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الهلال كلا من اللاعب ميشال ريتشارد ديلغادو في الدقيقة 42، واللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 65، واللاعب ميشال ديلغادو في الدقيقة 70.

وأحرز هدف الاتحاد اللاعب روماريو في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة الهلال يلاقي أبها الأحد 29 مايو، بينما الاتحاد يواجه الطائي في اليوم ذاته