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شاهد.. فهد بن نافل يجتمع باللاعبين بعد حسم الكلاسيكو

شاهد.. فهد بن نافل يجتمع باللاعبين بعد حسم الكلاسيكو
طلال الغامدي(صدى):

اجتمع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال مع لاعبي فريقه بعد حسم الكلاسيكو، في مشهد يعكس الحماس وفرحة الفوز الكبيرة .

وتغلب فريق الهلال على نظيره الإتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 21 دقيقة

قبل ايام فاز الفيحاء على الهلال بكاس الملك والجريدة ما جابت تفاصيل واخبار وصور متنوعه عن المباراه.
بينما الليلة فاز الهلال بمباراه وليست بطوله والجريدة نصها اخبار الهلال.
هل فيه شي غلط؟

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 16 دقيقة

مخالف للنشر

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