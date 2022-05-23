شاهد.. فهد بن نافل يجتمع باللاعبين بعد حسم الكلاسيكو
اجتمع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال مع لاعبي فريقه بعد حسم الكلاسيكو، في مشهد يعكس الحماس وفرحة الفوز الكبيرة .
وتغلب فريق الهلال على نظيره الإتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فهد بن نافل رئيس #الهلال يجتمع مع لاعبي فريقه بعد حسم الكلاسيكو#الاتحاد_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/Hdcfhr3FKJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2022
عبدالله[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 21 دقيقة
قبل ايام فاز الفيحاء على الهلال بكاس الملك والجريدة ما جابت تفاصيل واخبار وصور متنوعه عن المباراه.
بينما الليلة فاز الهلال بمباراه وليست بطوله والجريدة نصها اخبار الهلال.
هل فيه شي غلط؟
beideno[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 16 دقيقة
مخالف للنشر