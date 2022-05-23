شاهد.. فهد بن نافل يجتمع باللاعبين بعد حسم الكلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال مع لاعبي فريقه بعد حسم الكلاسيكو، في مشهد يعكس الحماس وفرحة الفوز الكبيرة .

وتغلب فريق الهلال على نظيره الإتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.