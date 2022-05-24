البكيري: الهلال استحق الفوز بأقل مجهود

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري على تغلب فريق الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3/1 في قمة الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البكيري: نصيحة للإدارة الاتحادية، من يريد ان يتجاوز المنعطفات الصعبة، عليه التفكير دون انفعال.

وتابع: الاعتراف أولا، الهلال استحق الفوز وبأقل مجهود، بعد أن سهل له كونترا واللاعبين ذلك، أما تاليًا، عليهم استعادة الثقة بأنفسهم فورا، لإرضاء جمهورهم، المعركة على اللقب لم تنتهي.

يذكر أنه في الجولات الثلاث الأخيرة من المقرر أن يلعب نادي الاتحاد مع الطائي والاتفاق والباطن، في حين من المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام أبها والفتح والفيصلي.