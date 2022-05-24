رصد حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة في المغرب

مليكة فؤاد(صدى):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الإثنين، عن رصد 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.

وصرح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، بأن الحالات الثلاث المشتبه فيها توجد في صحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر.