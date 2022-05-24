شاهد..فرحة الهلاليين بعد الفوز على الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أعرب جماهير نادي الهلال عن سعادتهم البالغة بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووثق مقطع فيديو فرحة الجماهير الهلالية، إذ ظهر عدد منهم مرددين: الاتحاد كيف يمشي، وخلطناه -في إشارة لحركة الخلط الشهيرة لنجم الهلال سالم الدوسري-.

يذكر أن الهلال قلب تأخره أمام مضيفه الاتحاد إلى فوز بثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.