فيديو..تصرف غير متوقع لميشيل ديلغادو أثناء المباراة

ماجد محمد(صدى):

لفت لاعب الهلال ميشيل ديلغادو الأنظار في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر ميشيل ديلغادو يشرب الماء أثناء المباراة، فيما حاول رميها لتقف في مكانها، في مقطع لاقى تداولا واسعا، ليعلق نشاطاء بقولهم: ميشيل من كثر الرواقة يوم شرب يبي يوقّف العلبة.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.