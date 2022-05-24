جمال عارف: لاعبو الاتحاد بلا روح ولاهوية

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على خسارة الاتحاد أمام الهلال بنتيجة 3/1 في قمة الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عارف: لاعبو الاتحاد بلا روح ولاهوية ولا انسجام ارتباك فلسفة مدرب عدم تهيئة لمثل هذه المباريات المفصلية.

وتابع: في المقابل الهلال تركيز رغبة في الفوز تهيئة نفسية انضباطية فنية، اللي يبغى الدوري لابد أن يكون في قمة جاهزيته الفنية والمعنوية، الهلال استحق الفوز والنقاط الثلاث.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.