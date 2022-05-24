محامي يؤكد: شيرين على ذمة حسام حبيب ويعيش معها!

القاهرة(صدى):

كشف المحامي المصري جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب، عن مفاجأة مدوية، بشأن علاقة موكله بالمطربة شيرين عبد الوهاب.

وأكد المحامي خلال برنامج الحكاية، أن شيرين ما زالت على ذمة حسام حبيب، حيث ردها إلى عصمته بعد انفصالهما بأسبوعين -على حد قوله-.

وقال المحامي: النيابة استدعت حسام إثر دعوى تقدمت بها شيرين ضده بسبب اعتدائه عليها لفظيا، وهي قالت إن حسام كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة ثم نشب بينهما مشادة أسرية تطورت إلى عبارات سباب وتضمنت بعض عبارات التهديد، فتدخلت الشرطة ووجدته في شقتها واصطحبته للقسم.

وأضاف: المشاجرة بدأت في العاشرة مساء، والنيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق، وأنكرها كلها وقال إن شيرين زوجته، وأنه قد انفصل عنها في نوفمبر 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادر إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود.

وتابع: أثناء التواجد معا نشب بينهما خلاف أسري وتوجهت لحجرة نومها وأغلقتها وطلبت منه مغادرة المنزل، فطلب منها أن تعطيه ملابسه، ففتحت وأعطته ملابسه، فطلب منها مفتاح الخزينة لأخذ مسدسه الخاص به سلاحه الشخصي، وأخذ سلاحه الشخصي وبعد برهة جاءت سارة وقالت له الأستاذة شيرين أخبرت النجدة، وحضرت النجدة وأخذته.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، ألقت القبض على المطرب حبيب، على خلفية بلاغ تقدمت به شيرين، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

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