المريسل يطالب برفع شكوى عن رمي الاتحاديين لسالم الدوسري بالقوارير

ماجد محمد(صدى):

ناشد الإعلامي عبد العزيز المريسل كل من اامدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ‎‎عبدالعزيز العفالق، باتخاذ إجراء رسمي جراء تعرض لاعب الهلال سالم الدوسري للرمي بقوارير المياه من قبل جماهير نادي الاتحاد.

وقال المريسل: يجب مطالبة مراقب مباراة الاتحاد والهلال بتقرير متكامل عن ما قام به جمهور الاتحاد من رمي قوارير اتجاه لاعب الهلال سالم الدوسري لرفعها لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني ويقلص الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثلاث نقاط مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.