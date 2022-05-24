الهلال يشعل صراع الدوري

عائشة الشهري(صدى):

انتهت مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأت مباراة الاتحاد والهلال بشكل سريع، وضغط الفريقان بقوة، وسقط المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، وطالب لاعبو العميد بركلة جزاء عند الدقيقة العاشرة، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة ديلغادو عند الدقيقة 12، قبل أن يحتسب خطأ من خارج المنطقة بعد العودة إلى تقنية الـVAR، وتألق الدفاع الهلالي وأبعد فرصة خطيرة من الاتحاد عند الدقيقة 19.

وتألق الحارس الهلالي عبدالله المعيوف وأبعد بالقدم اليسرى تسديدة خطيرة من حمدالله عند الدقيقة 27، واستمرت الضغط من الفريقين وسط تألق لاعبي الدفاع الذين نجحوا في إنقاذ أكثر من فرصة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بعد عودته إلى تقنية الـVAR، وسددها البرازيلي رومارينيو بنجاح في الشباك ليمنح العميد التقدم في الكلاسكيو عند الدقيقة 32، وتشتعل مدرجات الجوهرة.

ولعب رومارينيو عرضية مميزة، أبعدها ياسر الشهراني عند الدقيقة 38، قبل أن يسجل ديلغادو هدف التعادل عند الدقيقة 42، قبل أن يتعرض حارس العميد مارسيلو غروهي، ليشارك راكان النجار بدلًا منه، وسجل رومارينيو هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول من الكلاسيكو بالتعادل.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تألق البليهي ومنع فرصة هدف محقق للاتحاد عند الدقيقة 59، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدفًا عند الدقيقة 65 من تسديدة صاروخية، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التقدم.

ونجح ديلغادو في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 69، واشتعلت المباراة وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك مجددًا، وسط تألق من الدفاع وإهدار اللاعبين للفرص، لينتهي الكلاسيكو بفوز الأزرق.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عند 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.