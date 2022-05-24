الجزائر(صدى):

ألقت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في سعيدة بالجزائر، القبض على 8 أشخاص تورطوا في جريمة قتل فتاة.

وأفاد مصدر أمني بأن وقائع القضية تعود إلى الخميس الماضي، حيث وصلت جثة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ظهرت عليها طعنات قاتلة بسكين، إلى مصلحة الطوارئ الطبية في مستشفى أحمد مدغري العمومي في مدينة سعيدة.

وأشار إلى أن التحقيقات الميدانية التي باشرتها العناصر المختصة، استطاعت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، إضافة إلى توقيف بقية الأشخاص المشتبهين في الجريمة.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و43 عاما، من بينهم امرأة، وتقديمهم أمام النيابة العامة لدى محكمة سعيدة.