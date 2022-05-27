طارق فهمي: سيناريو أوكرانيا من الوارد أنه سيتكرر مع الصين (فيديو)

وكالات(صدى):

أكد الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سيناريو أوكرانيا من الوارد أنه سيتكرر مع الصين في ظل المبارة الذي أطلقها الرئيس جو بايدن لمساعدة بلدان المحيط الهادئ .

وقال طارق فهمي خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”:” أن القضية ليست في زيارة الرئيس بايدن لكنها في المقاربة الأمريكية التي تدفع الجميع إلى الوصول لحافة الهوية .”

وأضاف ” فهمي”: أن بايدن لم يقر جديدًا وخطابه السياسي والإعلامي قائم على فكرة واحدة وهذا الأمر مطروح من سنوات طويلة، طوال الإدارات الأمريكية الأخيرة.”

وأفاد بأن السلوك الامريكي يقول غير ذلك فهو يحاول الصغط على أطراف مختلفة، وعلى الصين أيضًا ودفعها إلى حافة الهوية، لافتًا أن الصين مدركة بما يكفي وتتعامل بمنطق القوة .

وأشار إلى أن الإشكالية الحقيقية هي أن مثل هذه الأمور قد تدفع إلى مواجهة بالخطأ نتيجة لما يجري، قائلاً:” أن الرئيس الأمريكي يريد أن يقول رسالة مهمة وهي أن الولايات المتحدة تدعم بطبيعة الحال تايوان .

وتابع ” فهمي ” :” أن هذا قد يدفع الصين إلى عسكرة الأزمة بكل ما فيها لافتًا أن الحشود العسكرية والتدريبات العسكرية تشير بطبيعة الحال إلى أنها ليست في موقف رد الفعل .”