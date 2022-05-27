جام بروجكت تحيي حفلها الأول في السعودية على مسرح قرية الأنيمي بموسم جدة

جدة(صدى):

يحتضن مسرح قرية الإنيمي في سيتي ووك أحد مواقع فعاليات موسم جدة 2022 غداً الجمعة فرقة جام بروجكت Jam project التي ستحيي حفلها الأول في السعودية.

وتعد هذه الحفلة أول حفل تقيمها فرقة الروك JAM Project التي ترمز إسمها إلى “مشروع صانعي أغاني الأنيميشن الياباني”، في السعودية بعد جولاتهم العالمية في 8 دول.

ويترقب عشاق الأنيمي الياباني الفعالية الغنائية الترفيهية لفرقة جام بروجكت التي قدمت على مدار مسيرتها الفنية عدداً من الأغنيات الشهيرة لمسلسلات الأنيمي والتي منها، Mazinger Z و One Punch Man’s و Getter Robo Arc وغيرها من الأغاني .

وتتواصل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة منها عروض سينمائية وعروض أنيمي وساعة أوتاكو، وتشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة التي تستقطب يومياً العديد من الزوار.