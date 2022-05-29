ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

وكالات(صدى):

توج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في المباراة النهائية في باريس.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالبيردي في الدقيقة 59.

كان الشوط الأول بين ليفربول وريال مدريد انتهى بالتعادل السلبي، فيما تأجلت بداية المباراة 36 دقيقة مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو استاد فرنسا في باريس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كان ريال مدريد الأفضل، ومع الدقيقة 60 نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول.